Hocalar'da Kadınlara Yönelik Mantar Yetiştiriciliği Kursu Düzenlendi

Hocalar ilçesinde kadınlara yönelik mantar yetiştiriciliği kursu düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kadın Kültür Evi iş birliğiyle 10 Şubat-2 Nisan'da 17 kadın kursiyerin katılımıyla mantar yetiştiriciliği kursu düzenlendi.

Mantar kompostu hazırlama, mantar ekimi, bakım ve hasada kadar her aşama uygulamalı olarak öğretildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Erkam Işık, ilçede her evde mantar yetiştirilebileceğini söyledi.

Bodrum, tavan arası veya ahır gibi kullanılmayan atıl bölümleri kursiyerler kullanarak evlerinden uzaklaşmadan aile ekonomilerine katkı sunabileceklerini belirten Erkam, "Bu vesileyle ev işleri ve ailelerine zaman ayırırken, kendi mantarlarını da yetiştirecek. Şimdilik üretim kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar." ifadesini kullandı.

Eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.