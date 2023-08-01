Hızlı tren projesi şantiyesinde gaz sızıntısı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'da hızlı tren projesi şantiye alanındaki tünelde yaşanan gaz sızıntısında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MANİSA'da hızlı tren projesi şantiye alanındaki tünelde yaşanan gaz sızıntısında hayatını kaybeden elektrik teknisyeni Yaşar Nacaroğlu'nun (57) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Gaziantep'in Şahinbey ilçesine gönderildi. Aynı olayda zehirlenip hastaneye kaldırılan Muhammet Yavuz'un (22) ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İzmir- Ankara hızlı tren projesinin Alaşehir ilçesi bölümündeki şantiyede, dün saat 10.00 sıralarında gaz sızıntısı meydana geldi. İddiaya göre; şantiye alanındaki tünelde çalışan Muhammet Yavuz, Yaşar Nacaroğlu ve 2 işçi; tünelde seyir halindeki kamyonetten sızan gaza maruz kaldı. 3 aydır şantiyede topoğrafçı olarak çalışan Muhammet Yavuz ile 8 aydır şantiye de elektrik teknisyeni olarak çalışan Yaşar Nacaroğlu fenalaşırken, diğer işçiler kendi imkanları ile tünelden çıktı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.