Hizan'da heyelan nedeniyle kapanan yollarda çalışmalar sürüyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

Kentte günlerdir aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, heyelan ve kaya düşmelerine neden oldu.

Sağanak nedeniyle yamaçlardan kayan toprak yığınları ve kaya parçaları nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Ulaşımın güvenle sağlanması ve vatandaşların mağdur olmaması için Hizan İlçe Özel İdare ekipleri, köy yollarında çalışma başlattı.

Ekipler, köy ve mezralarla kesintisiz ulaşım sağlanması için iş makineleriyle yollardaki toprak yığınlarını ve kaya parçalarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor.