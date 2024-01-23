Hizan'da 2024 Yılı Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Hizan Kaymakam Nurhalil Özçelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, mesleki eğitimi geliştirme, okul sanayi iş birliği, istihdamın artırılması ve nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi konuları ele alındı.
Hizan Kaymakam Nurhalil Özçelik başkanlığında 2024 yılı mesleki eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda mesleki eğitimi geliştirme, iyileştirme, okul sanayi iş birliğinin, istihdamın artırılması ve sanayi alanında ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanların daha üst düzeyde yetiştirilmesi konularında bilgilendirmeler yapıldı.
Gelecek dönemde yürütülecek çalışmaların görüşüldüğü toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, şube ve okul müdürleri katıldı.