Hizan'da 13 kilometrelik grup yolunda asfaltlama çalışmaları sürüyor

Hizan'da 13 kilometrelik grup yolunda asfaltlama çalışmaları sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesinde 6 köy ve 4 mezraya ulaşım sağlayan 13 kilometrelik grup yolunda asfaltlama çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresince altyapısı tamamlanan yolun kısa sürede bitirilmesiyle bölge sakinlerinin daha rahat ve konforlu ulaşıma kavuşması hedefleniyor.
Bitlis'in Hizan ilçesinde, 6 köy ve 4 mezraya ulaşım sağlayan grup yolunda asfaltlama çalışmaları sürüyor.
İl Özel İdaresince altyapısı tamamlanan, asfaltı ise Karayolları ekiplerince serilen 13 kilometrelik yolun kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
Yaylacık-Çalışkanlar-Yolbilen-Sarıtaş-Oymapınar-Bölüklü-Ayrancı grup yolunun tamamlanmasıyla bölge sakinlerinin daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşması amaçlanıyor.
Kaynak: AA