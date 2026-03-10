Haberler

Hisar Okulları 30. yıl kutlamaları kapsamında Fazıl Say ve Ferit Odman'ı ağırlayacak

Hisar Okulları, 30. yıl kutlamaları çerçevesinde kültür, sanat ve eğitim etkinlikleri düzenleyecek. Konserlerde ünlü piyanist Fazıl Say ve caz davulcusu Ferit Odman birlikte sahne alacak.

Hisar Okulları 30. yıl kutlamaları kapsamında kültür, sanat ve eğitim odaklı bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile uluslararası caz sahnesinin önde gelen davulcularından Ferit Odman aynı sahneyi paylaşacak.

Hisar Okulları Atatürk Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konser, 8 Nisan akşamı saat 20.00'de yapılacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
