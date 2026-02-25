Haberler

Maltepe'de iki binadan hırsızlık girişiminde bulunan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de hırsızlık yapmaya çalışan 3 kadın, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı. Zanlıların daha önce birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Maltepe'de hırsızlık girişiminde bulundukları iki binadan çıkarken polis ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 13 Şubat'ta Altıntepe Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi'nde 2 binaya giren 3 kadının, apartman sakinlerince hırsızlık şüphelisi olduğu iddiası yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.

Kısa sürede bölgeye giden ekipler, ikinci ihbarın yapıldığı binadan çıkan 3 şüpheliyi yakaladı.

Üst aramalarında 2 tornavida, İngiliz anahtarı, plastik kapı açma aparatı ve 2 lehim tel ele geçirildi.

Çevredeki incelemelerde 3 kadının binalara girerek hırsızlık girişiminde bulundukları, ancak kapıları açamadıkları belirlendi.

Şüphelilerden S.A'nın (20) daha önce çeşitli suçlardan 26 kaydı, Z.A'nın (32) 28, N.F'nin (30) ise 85 evden hırsızlık kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin ihbar yapılan binalardan birinde hırsızlık eylemi için keşif yaparken güvenlik kamerasını fark edince yüzlerini kapatıp kaçtıkları anların görüntüsüne ulaşıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler

İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım

Milyonların tanıdığı isimden olay paylaşım!
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak

Para var huzur var dedirten olay!