Hindistan'da sel ve toprak kaymalarında 3 kişi öldü - Haberler

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Hindistan'da sel ve toprak kaymalarında 3 kişi öldü

AA - Emel Öz - Güncel
Hindistan'da sel ve toprak kaymalarında 3 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basınındaki habere göre, Assam Eyaleti Afet Yönetimi Kurumundan yapılan açıklamada, eyaletteki sel ve toprak kaymalarından en az 25 bin kişinin etkilendiği bildirildi.

Assam'ın Dima Hasao bölgesindeki sel ve toprak kaymalarında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bölgedeki çok sayıda evin hasar gördüğü kaydedildi.

Bölgedeki bazı yolların trafiğe kapandığı ifade edilen açıklamada, Jatinga-Harangajao ve Mahur-Phaiding'deki demir yolu hatlarında toprak kaymaları nedeniyle ulaşımın yapılamadığı bilgisine yer verildi.

AA / Emel Öz - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Assam, India, Sel, Güncel, Haberler

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