Haberler

Hindistan'da panayırdaki eğlence aracında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haryana eyaletindeki bir panayırda salıncak benzeri eğlence aracının parçasının kopması sonucu meydana gelen kazada bir polis memuru hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın Haryana eyaletindeki panayırda yer alan eğlence aracında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Haryana'daki panayır alanında bulunan salıncak benzeri eğlence aracının bir parçasının, üzerinde insanlar bulunduğu sırada koptuğunu bildirdi.

Yetkililer, salıncağın aniden yere savrulması sonucu bir polis memurunun hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dönmeye devam eden eğlence aracının yere düştüğü ve çevredeki insanların panik içinde kaçıştığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni bir dövüş sporu ortaya çıktı, başladığı gibi kıyameti kopardı

Yeni bir dövüş sporu ortaya çıktı, başladığı gibi kıyameti kopardı
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
Yeni bir dövüş sporu ortaya çıktı, başladığı gibi kıyameti kopardı

Yeni bir dövüş sporu ortaya çıktı, başladığı gibi kıyameti kopardı
Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu

Türkiye'de tarihi operasyon! Rakam 500 milyon dolardan fazla
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak