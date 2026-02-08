Hindistan'da panayırdaki eğlence aracında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Haryana eyaletindeki bir panayırda salıncak benzeri eğlence aracının parçasının kopması sonucu meydana gelen kazada bir polis memuru hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hindistan'ın Haryana eyaletindeki panayırda yer alan eğlence aracında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Haryana'daki panayır alanında bulunan salıncak benzeri eğlence aracının bir parçasının, üzerinde insanlar bulunduğu sırada koptuğunu bildirdi.
Yetkililer, salıncağın aniden yere savrulması sonucu bir polis memurunun hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını belirtti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dönmeye devam eden eğlence aracının yere düştüğü ve çevredeki insanların panik içinde kaçıştığı anlar yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.