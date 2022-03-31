Hindistan'da "gizemli" dev küp ve çömlekler bulundu

Arkeologlar, Hindistan'ın Assam eyaletinde "gizemli" dev kumtaşı küp ve çömlekler buldu.

BBC'deki habere göre, Hindistan ve Avustralya'daki üç üniversiteden araştırmacılar, Assam'da dört bölgeye dağılmış farklı şekil ve boyutlarda 65 kumtaşı küp ve çömlek keşfetti.

Araştırmacılar, bulunan küp ve çömleklerin eski dönemlerde defin uygulamaları için kullanılmış olabileceğini belirtti.

Hindistan'daki North-Eastern Hill Üniversitesinden Tilok Thakuria, buldukları küplerin boş olduğunu fakat bir zamanlar muhtemelen kapakları olduğunu ifade ederek, bölgede kazılara devam edeceklerini kaydetti.

Thakuria, Assam'da şimdiye kadar 10 bölgede 700'den fazla küp ve çömleğin bulunduğunu dile getirerek, bunların MÖ 5. yüzyıl öncesine dayanıyor olabileceğini kaydetti.

Araştırma ekibinde yer alan Avustralya Ulusal Üniversitesinden Nicholas Skopal, "Dev küp ve çömlekleri kimin yaptığını veya yapan kişilerin nerede yaşadıklarını hala bilmiyoruz. Her şey biraz gizemini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arkeologlar, benzer küp ve çömleklerin daha önce Laos ve Endonezya'da da bulunduğuna işaret etti.

Çalışmanın sonuçları, "Asian Archaeology" dergisinde yayımlandı.