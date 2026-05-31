Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan E.Y. isimli şüpheli, evinde ele geçirilen sentetik uyuşturucu maddeleri ve hapların ardından tutuklandı.
Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.
Ekiplerce gözaltına alınan E.Y'nin (25) evinde yapılan aramada, 183,54 sentetik uyuşturucu ham madde sıvısı, 180,08 sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 46 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım