Hekim Birliği Sendikası Başkanı Balcı: "Diş Hekimlerinin Alın Teri, Geçici Çözümlerle Geçiştirilemeyecek Kadar Kıymetlidir"

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası Başkanı Hatice Çerçi Balcı, "Diş hekimlerinin alın teri, geçici çözümlerle veya bir aylık iyileştirmelerle geçiştirilemeyecek kadar kıymetlidir. Bizler, sadece rakamların değil, bir mesleğin onurunun ve emeğinin savunucusuyuz. Hekimlerimizin motivasyonunun korunduğu, emeğin karşılığının tam ve eksiksiz alındığı bir çalışma düzeni kurulana dek sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Hekim Birliği Sendikası Başkanı Hatice Çerçi Balcı, diş hekimlerinin emeğinin değişken oranlara sığdırılamayacağını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Diş hekimlerinin emeği değişken oranlara sığdırılamaz. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) ve hastanelerinde (ADSH) fedakarca görev yapan meslektaşlarımızın temel beklentisi lütuf değil, adalettir. Geçtiğimiz ay atılan olumlu adımların kalıcı hale getirilmesi beklenirken, dağıtım oranlarında yeniden geriye gidilmesi diş hekimliği camiasında derin bir güvensizlik ve motivasyon kaybı yaratmıştır."

Bir sağlık profesyonelinin her ay 'Acaba bu ay emeğimin karşılığı ne olacak?' kaygısıyla koltuğa oturması, sağlık sisteminin sürdürülebilirliğine vurulan en büyük darbedir. Diş hekimleri, yoğun iş yükü ve yüksek riskli çalışma koşulları altında hizmet üretirken, her ay değişen uygulamalarla belirsizliğe mahküm edilemez.

"Eşitlik şart"

Hekim Birliği Sendikası olarak kararlılığımızı yineliyoruz: Eşitlik şart. İkinci basamak ağız ve diş sağlığı kuruluşları arasındaki dağıtım oranları ivedilikle eşitlenmelidir. Kurumlar arası farklılıklar, çalışma barışını zedelemektedir. Taban oran güncellenmelidir. Dağıtım oranlarında en düşük seviye, emeğin asgari karşılığı olarak yüzde 36 seviyesine sabitlenmelidir. Öngörülebilir sistem ve ücretlendirme politikası, idarecilerin inisiyatifinden veya anlık değişimlerden kurtarılmalı; şeffaf, adil ve hakkaniyetli bir sisteme oturtulmalıdır.

Mücadelemiz, mesleki onur mücadelemizdir. Diş hekimlerinin alın teri, geçici çözümlerle veya bir aylık iyileştirmelerle geçiştirilemeyecek kadar kıymetlidir. Bizler, sadece rakamların değil, bir mesleğin onurunun ve emeğinin savunucusuyuz. Hekimlerimizin motivasyonunun korunduğu, emeğin karşılığının tam ve eksiksiz alındığı bir çalışma düzeni kurulana dek sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Diş hekimlerimizin emeği, sağlık sisteminin temel taşıdır; görmezden gelinemez."

Kaynak: ANKA
