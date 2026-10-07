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Hekim Birliği Sendikası, 26-30 Ekim eylemi öncesi muayene süresi ve güvenli ortam istedi

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Hekim Birliği Sendikası, 26-30 Ekim eylemi öncesi muayene süresi ve güvenli ortam istedi
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Hekim Birliği Sendikası, 26, 27, 28 ve 30 Ekim'de yapılacak eylem öncesinde taleplerini açıkladı. Sendika, nitelikli sağlık hizmeti için yeterli muayene süresi ve güvenli çalışma ortamı isterken nöbet ücreti, teşvik ve ek ödemeye ilişkin 5 mali talebin karşılanmasını istedi.

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, 26-30 Ekim günleri arasında yapılacak eylem öncesinde taleplerini hatırlatarak, hekimlerin nitelikli sağlık hizmeti sunabilmeleri için yeterli muayene süresi ve güvenli çalışma ortamının sağlanması gerektiğini bildirdi.

Hekim Birliği Sendikası, 26, 27, 28 ve 30 Ekim'de yapılacak eyleme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hekimlik; birkaç dakikaya sıkıştırılamaz, şiddet tehdidi altında sürdürülemez, emeğin karşılığı görmezden gelinerek devam ettirilemez. Nitelikli sağlık hizmeti için yeterli süre istiyoruz. Bir hastaya ayrılacak muayene süresi, sağlık hizmetinin gereklerine ve hekimin mesleki değerlendirmesine uygun olmalıdır. Güvenli çalışma ortamı istiyoruz. Kamu sağlık tesislerine ateşli silahlar ile kesici ve delici aletlerin girişini önleyecek etkili güvenlik tedbirleri alınmalı; hekimlerin ve diğer sağlık profesyonellerinin can güvenliği korunmalıdır. 5 somut ve açık mali talebimizin karşılanmasını istiyoruz:

Nöbet ücretleri artırılmalı. Yıllık izinlerde teşvik kesintisine son verilmeli; 12 güne kadar uygulanan teşvik ortalaması izin süresinin tamamına yayılmalı. Teşvik dağıtım oranı, diş hekimleri dahil 2. ve 3. basamakta en az yüzde 36 olmalı. Sabit ek ödeme en az 2 kat artırılmalı ve emekliliğe tam yansıtılmalı. Aile hekimliğinde izin ve vekalet kesintileri kaldırılmalı. Bunlar soyut beklentiler değil. Somut, uygulanabilir ve karşılık bekleyen talepler. 26, 27, 28 ve 30 Ekim'de eylemdeyiz."

Kaynak: ANKA
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