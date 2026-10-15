Hekim Birliği, Ordu Devlet Hastanesi'nde hayati müdahale kapasitesi korunmalı dedi

Hekim Birliği adına yapılan basın açıklaması, İdari İşler Başkan Yardımcısı Op. Dr. Çağlar Yıldırım tarafından okundu. Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şehir merkezine yaklaşık 8–10 kilometre uzaklıktadır. Trafik yoğunluğu, yol koşulları ve olağanüstü durumların acil ulaşımı nasıl etkileyeceği çok önemli bir husustur. Şimdi soruyoruz: Şehir merkezindeki acil servis, anjiyografi, ameliyathane ve yoğun bakım kapasitesi kaldırılırsa vatandaşlarımız bu hizmetlere nasıl ulaşacaktır? Merkezde hangi kamu hastanesi, hangi acil müdahaleyi yapabilecek durumda tutulacaktır? Bir gün 'Hastaneye yetiştirilemedi' haberleriyle karşılaşmak istemiyoruz. Kalp krizi, ağır kanama veya ciddi yaralanma nedeniyle yaşanabilecek yaşamsal kayıplardan sonra 'Keşke' dememek için bugün gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Ordu Devlet Hastanesi'nin bağımsız kurumsal yapısı, güçlü ikinci basamak hizmetleri ve şehir merkezindeki hayati müdahale kapasitesi korunmalıdır."

"PROJENİN ÇİZİM MALİYETİNİ, İHALE İPTALİ SONRASINDA NEDEN TAMAMLANMADIĞINI AÇIKLAYIN"

Yıldırım, milletvekillerine, Sağlık Bakanlığı'na ve ilgili kurumlara seslenerek, şu talepleri sıraladı:

"Mevcut hastane hizmet verirken arkasındaki alana yeni hastane yapılmasını bugün engelleyen nedenleri açıklayın. Projenin çizim maliyetini, ihale iptali sonrasında neden tamamlanmadığını ve bugünkü planlamanın teknik dayanaklarını kamuoyuyla paylaşın. Şehir merkezinde kamu sağlık kuruluşu bünyesinde acil servis, anjiyografi, ameliyathane, yoğun bakım ve ileri tanı hizmetlerinin kesintisiz devamını güvence altına alın. Önce güvenli yeni hastane yapılsın, hizmetler güvenle taşınsın; ardından eski binalar hakkında bilimsel raporların gerektirdiği işlemler yapılsın."