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Hekim Birliği'nden 5 Başlıkta Acil Düzenleme Çağrısı: "Artık Konuşma Değil Sonuç Alma Zamanı"

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Hekim Birliği, nöbet ücretlerinden emeklilik haklarına kadar 5 başlıkta acil düzenleme talep etti. Talepler karşılanmazsa eylem başlatılacağı duyuruldu.

(ANKARA) - Hekim Birliği, nöbet ücretlerinden teşvik sistemine, emeklilik haklarından aile hekimliğindeki kesintilere kadar 5 başlıkta acil düzenleme çağrısı yaptı. Genel Başkan Hatice Çerçi Balcı, "Talepler karşılanmazsa demokratik ve meşru eylem süreci başlatmaya hazırız" dedi.

Hekim Birliği Hatice Çerçi Balcı, düzenlediği basın toplantısında sağlık sistemindeki sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada hekimlerin çalışma koşulları, ücretlendirme sistemi ve sosyal haklarına yönelik 5 acil talebi kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, mevcut düzenlemelerin hekimlerin emeğini karşılamaktan uzak olduğu belirtilerek yetkililere düzenleme çağrısında bulunuldu.

Balcı, hekimliğin insan hayatına doğrudan dokunan ve yüksek sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Bu emeklerin karşılığını adil bir şekilde almak bizim için ayrıcalık değil, Anayasa ile güvence altına alınmış bir haktır" dedi.

Açıklanan talepler arasında nöbet ücretlerinin artırılması, yıllık izinlerde teşvik ödemesi kesintilerinin kaldırılması, teşvik dağıtımındaki adaletsizliklerin giderilmesi, sabit ek ödemenin yükseltilerek emekliliğe yansıtılması ve aile hekimlerinin izinlerinde uygulanan mali kesintilerin kaldırılması yer aldı.

"NÖBET ÜCRETLERİ EN AZ İKİ KATINA ÇIKARILMALI"

Nöbet ücretlerinin mevcut seviyesinin yetersiz olduğu ifade edilen açıklamada, özellikle yoğun bakım, acil servis ve ameliyathane gibi kritik birimlerde çalışan hekimlerin ciddi yük altında olduğu belirtildi. Nöbet ücretlerinin en az iki katına çıkarılması ve gece ile bayram nöbetlerinin ayrıca ücretlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, yıllık izin kullanan hekimlerin teşvik ek ödemelerinde kesinti yapılmasının adaletsiz olduğu vurgulanırken, zorunlu izinlerde de gelir kaybının kaldırılması talep edildi. Teşvik dağıtım sistemindeki farklılıkların hekimler arasında gelir eşitsizliği yarattığı belirtilerek, tüm branşlarda daha adil bir sistem çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca sabit ek ödemenin emekliliğe yansımamasının büyük bir kayıp oluşturduğu ifade edilerek, bu kalemin artırılması ve emeklilik hesaplamasına dahil edilmesi gerektiği kaydedildi.

Aile hekimlerinin izin dönemlerinde yaşadığı vekil bulma zorunluluğu ve buna bağlı gelir kesintilerinin de kaldırılması istenirken, vekalet hizmeti veren hekimlere ayrıca ücret ödenmesi gerektiği ifade edildi. Balcı, taleplerin yeni ayrıcalıklar değil uzun süredir biriken sorunların çözümü olduğunu belirterek, "Artık yalnızca konuşma değil, sonuç alma zamanıdır" dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Hekim Birliği, düzenlemelerin yapılmaması halinde ülke genelinde 30 bini aşkın üye ile demokratik ve meşru eylem sürecine başlanabileceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA
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