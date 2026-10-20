Hegseth'in İsrail'e duyurulmamış ziyaretinde Netanyahu'yla görüştüğü belirtildi

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İran'a yönelik ABD- İsrail saldırılarının tekrar başlama ihtimalinin gündemde olduğu bir sırada ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'i ziyaret ederek Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiği belirtildi.

Axios haber sitesi, iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Hegseth'in 27 Ekim'de yapılacak seçimlerden sadece 8 gün önce İsrail'e kamuoyuna duyurulmamış bir ziyaret gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Söz konusu iki kaynağa göre, ABD- İsrail'in İran'a karşı büyük çaplı saldırıların yeniden başlatılması kapsamında görüşmeler yaptığı sırada İsrail'i ziyaret eden Hegseth, Ovda Hava Üssü'nde Başbakan Netanyahu ile görüştü.

Üsteki ABD askerleriyle de bir araya gelen Hegseth, daha sonra X hesabından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) askerlerini ziyaret ettiğini açıklayarak fotoğraf paylaştı.

Haberde, İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin de sorulara yanıt vermediği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 27 Ekim seçimlerinde desteğini açıklarken, İran'a "Eğer yollarını hızla değiştirmezlerse, işi yakında bitireceğiz." tehdidinde bulunmuştu.

Trump'a desteği için teşekkür eden Netanyahu da "İran'a saldırı" mesajı vermişti.

Kaynak: AA