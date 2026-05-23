Hawaii'de 6 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Hawaii eyaletinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. USGS, depremin 23 kilometre derinlikte olduğunu ve can ya da mal kaybı bildirilmediğini açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), eyaletin Honaunau-Napoopoo bölgesinin 13 kilometre güneyinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Açıklamada, 6 büyüklüğündeki depremin, yaklaşık 23 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır