Hawaii'de 6 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Hawaii eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), eyaletin Honaunau-Napoopoo bölgesinin 13 kilometre güneyinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, 6 büyüklüğündeki depremin, yaklaşık 23 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.