Havza'da çiftçilere zirai ilaçlamayla ilgili bilgilendirme yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havza'da çiftçilere zirai ilaçlamayla ilgili bilgilendirme yapıldı

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Havza'da çiftçilere zirai ilaçlamayla ilgili bilgilendirme yapıldı

Havza'da Ziraat Odası Başkanlığı ve özel bir tarımsal ilaç firması tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Havza'da Ziraat Odası Başkanlığı ve özel bir tarımsal ilaç firması tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Havza Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen bilgilendirme öncesi, Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından dijital ve telefonla dolandırıcılık ile evden ve iş yerlerinden hırsızlık konularında çiftçiler uyarılarak, broşür dağıtıldı.

Daha sonra, Ziraat Yüksek Mühendisi Muammer Kanbolat tarafından çiftçilere zirai ilaçlama teknikleri, doğru ilaçlama, zirai ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, tarımsal ilaçlamanın oldukça önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, "Önceliğimiz sağlıklı ürün elde edebilmek. Bu yüzden de tarımsal ilaçlama konusu hassasiyet gerektiren bir durum. Havza Ziraat Odası olarak çiftçilerimize yönelik bilgilendirme çalışmalarımıza devam edilecektir." dedi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Ziraat Odası, İlaç, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title