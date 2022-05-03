Havza'da afat kurbanı etkinliği yapıldı

ERENLER, SAKARYA (AA) - Havza'da çiftçiler, afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu için kurban kesip dua etti.

Çamyatağı Mahallesi Erenler Camisi'nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile mahalle sakinleri katıldı.

Nayman ve Özdemir, etkinliğe katılan mahalle sakinleriyle de bayramlaştı.

Çiftçilere bereketli ve afetsiz bir yıl dileyen Nayman, "Allah öncelikle birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bayramınız mübarek olsun." dedi.

Özdemir de çiftçilere afetsiz ve bereketli bir yıl dileyerek, "Mevla'm niyetlerinizi kabul etsin. Rabb'im tüm çiftçilerimiz bol bereketli bir sezon nasip eylesin. Tüm mahalle sakinlerimizin bayramlarını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Çamyatağı Mahallesi Muhtarı Nevzat Güvenç ise katılımcılara teşekkür ederek, "Her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerimizin bereketli olması için kesmiş olduğumuz kurbanlarımıza bir yenisini daha ekledik. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.