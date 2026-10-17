Hava muhalefeti nedeniyle Metro İstanbul'un iki teleferik hattında sefer yapılamadı

Hava muhalefeti nedeniyle Metro İstanbul'un iki teleferik hattında sefer yapılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Metro İstanbul, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ile TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin gerçekleştirilemediğini bildirdi. Açıklama, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı.
İstanbul'da hava muhalefeti sebebiyle iki teleferik hattında seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ile TF2 Eyüp- Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.
Kaynak: AA