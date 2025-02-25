Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak

İşte kongrede gövde gösterisi yapan Erdoğan'ın asıl hedefi
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina ve Oğuz'un pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti

Ünlü yorumcular 2 pozisyonda da tereddütsüz görüş belirtti
Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var

Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar
Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda

Tiryakiye sigarayı bıraktıracak yeni zam geliyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 14 personel hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında 1'i görevde olmak üzere 4'ü daha önce ihraç/emekli edilmiş 5 subay ve 7'si ihraç edilmiş astsubay yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu tespit edilen'' 14 şüphelinin 4 ilde eş zamanlı gözaltına alınmasına karar verildiğini açıkladı.

"ÖRGÜTÜN FİNANS YAPILANMASINDA YER ALMIŞLAR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı; '' Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu, örgütün güncel finans yapılanmasında faaliyetlerde bulundukları anlaşılan,

ANKARA MERKEZLİ 4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; 1'i mahrem imam, 1'i görevde 4'ü daha önce ihraç/emekli edilmiş 5 subay, 7'si ihraç edilmiş astsubay, 1'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 14 şüphelinin, 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 4 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.''

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
img

Restorandaki rehine krizi cinayetle bitti! Olayın nedeni vahim
img

Erdoğan'ın isteği gerçekleşiyor mu? Pentagon'dan bomba iddiaya yanıt
img

Muş'ta feci olay! Başına buz kütlesi düşen öğrenci ağır yaralandı
500

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıBuğra Er:

Asıl Siyasi ayagınada operasyon yapında görelim

Yorum Beğen158
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Ne istediniz de vermedik ki diyenler, Vatanı peşkeş çekenler en başta tutuklansın!..

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArda Paşa:

Yani FETÖ gider menzil gelir değişen isimler sadece Allahım ülkemizi kurtar bunlardan

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdengeçti:

Bu Fetöcülerin kökünü kazıyamadılar gitti kardeşim, ne Fetöymüş be abi

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdehide:

Bunların nasıl sızdığını gördükçe Reise hayranlığımız daha da artıyor. Öyle büyük bir lider ki böylesine köklü bir yapılanmayı bitirdi düşünün. Ülkemizi bağımsızlığına kavuşturdu. Daha hala kıymet bilmezler var

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıufo:

yine birşey karıştırıyorlar yerlerine Aponun elemanlarınınımalacaklar

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Yeni kontejan başvuruları açılışı Hayırlı olsun

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

fotu arab taib olduğu sürece tarikatlar fotular menziller bitmez ,arab irecep taib hilafet saltanat ruhlu olduğu için padişah zihniyeti olduğu için bu ülke düzelmez.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Ispir:

15 temmuz 2016 dan bugüne 9 yıl geçti. halaa fetöcüler temizlenemedi. peki darbe gecesi ihbar üzerine ifşa olunacak korksuyla saat 22 de darbe girişimi yapıldığı söyleniyor. 9 yılda bitiremediğiniz fetöcüleri gece saat 4 de darbe yapılsaydı 22 ile 4 arası kac tane paşayı veya sybayı alabilirdiniz. birkaç kişiyi geçmezdi. peki yaa gece 4 de darbe yapılsa ne olurdu. sizce amacına ulaşamazmıydı. savaş eğitimi almış komutanlar bunu düşünemedilermi sizce.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

fotu arab taib fotunun siyasi ayağını da araştırsa ya :D

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu

Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu
Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk

Derbi sonrası olay sözler: Arı kovanına çomağı soktuk
Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi

İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi
Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.