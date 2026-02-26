Haberler

İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli ere tutuklama talebi

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 sözleşmeli er gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, diğerleri adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığınca resmi yazıyla bildirilen ihbar üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 sözleşmeli erden 3'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, MSÜ Hava Harp Okulunun resmi yazıyla bildirilen ihbarı üzerine komutanlığın emrindeki 9 sözleşmeli er hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadesi alınmak üzere mevcutlu olarak adliyeye getirildi.

İfade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerin kan ve idrar örnekleri alındı.

Uyuşturucu madde kullanıldığı değerlendirilen ikametlere arama ve el koyma talimatı da verildi.

"Uyuşturucu madde temin etme ve kullanımı kolaylaştırma" iddiasıyla yeni gelen bir ihbar üzerine gözaltı süresi uzatılan 9 şüpheli tekrar Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi."

Savcılık, 3 sözleşmeli eri bir rezidans dairesi kiraladıkları, burada uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullanmak için yer buldukları gerekçesiyle tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüphelilerden 6'sı ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
