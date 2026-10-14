Hatay Samandağ'da kaybolan 10 ve 7 yaşındaki iki çocuk yarım saatte bulundu

Hatay Samandağ'da kaybolan 10 ve 7 yaşındaki iki çocuk yarım saatte bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ailelerinin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 3 saattir kayıp oldukları belirtilen 10 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk, ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık yarım saat içinde yakın çevrede bulunarak ailelerine teslim edildi.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 10 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk, polis ekiplerinin çalışmasıyla yarım saat içinde bulundu.
Samandağ ilçesinde iki çocuktan haber alamayan aileleri, durumu polise bildirdi. Yaklaşık 3 saattir kayıp oldukları belirtilen çocukların bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu iki çocuk, yaklaşık yarım saat içinde yakın çevrede bulunarak ailelerine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı