Hatay Samandağ'da ağaçlık alandaki yangın müdahaleyle büyümeden söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kapısuyu Mahallesi'ndeki ağaçlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA