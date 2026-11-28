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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sahte parayla cep telefonu satın almaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinden telefon almak isteyen şüphelinin verdiği paranın sahte olduğunun anlaşılması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler S.Y.E'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Adreste yapılan aramada sahte 5 bin 220 avro ve 700 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.Y.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA