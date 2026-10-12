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Hatay Reyhanlı'da kontrolden çıkan TIR zeytinlik alana devrildi, sürücü yaralandı

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Hatay Reyhanlı'da kontrolden çıkan TIR zeytinlik alana devrildi, sürücü yaralandı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kontrolden çıkan TIR refüjü aşıp karşı şeride geçerek zeytinlik alana devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüjü aşıp karşı şeride geçerek zeytinlik alana devrildi. Kazada yaralanan sürücü, araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Cilvegözü Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi. Ahmet Oğuz Uzun yönetimindeki 31 AKL 441 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen TIR, şarampole yuvarlanıp zeytinlik alana devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Uzun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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