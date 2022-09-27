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4 bin 765 litre sahte içki ele geçirildi

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Hatay'ın Defne ilçesinde 4 bin 765 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde 4 bin 765 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeköy Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

İkamette yapılan aramada, 4 bin 765 litre sahte içki ile 2 pompalı tüfek bulundu.

Gözaltına alınan M.T, C.T, S.T, E.D. ve İ.R'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cem Genco - Güncel

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