4 bin 765 litre sahte içki ele geçirildi
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Hatay'ın Defne ilçesinde 4 bin 765 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesinde 4 bin 765 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeköy Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
İkamette yapılan aramada, 4 bin 765 litre sahte içki ile 2 pompalı tüfek bulundu.
Gözaltına alınan M.T, C.T, S.T, E.D. ve İ.R'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.