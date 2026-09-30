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Hatay Erzin'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü, zanlı tutuklandı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde 28 Eylül'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 49 yaşındaki kişi, tedavi gördüğü Dörtyol Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı O.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstiklal Mahallesi'nde 28 Eylül'de çıkan kavgada O.K. (45) tarafından silahla yaralanan Mehmet Fatih Emre (49) kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emre'nin cenazesi morga konuldu.

Olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı O.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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