Hatay Dörtyol'da kumar baskınında 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza kesildi

Hatay Dörtyol'da kumar baskınında 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Dörtyol'da bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza uygulandı. Adreste masadaki oyun malzemeleri ve 7 bin 300 liraya el konulurken, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numuneevler Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza kesildi, masadaki oyun malzemeleri ve 7 bin 300 liraya el konuldu.
Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen iş yeri sahibi Y.A. hakkında adli işlem başlattı.
Kaynak: AA