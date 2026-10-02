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Hatay Dörtyol'da kumar baskınında 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza kesildi

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Hatay Dörtyol'da bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza uygulandı. Adreste masadaki oyun malzemeleri ve 7 bin 300 liraya el konulurken, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numuneevler Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza kesildi, masadaki oyun malzemeleri ve 7 bin 300 liraya el konuldu.

Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen iş yeri sahibi Y.A. hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: AA
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