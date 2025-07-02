Hatay'daki Orman Yangını Havadan Görüntülendi

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Hatay'da çıkan orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Yangında 3 mahallede 236 hane tahliye edilerek, 2 bin 500 kişi yurtlarda misafir edilmeye başlandı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için havadan müdahaleler gerçekleştirdi.

1) HATAY'DA YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

HATAY'da önceki gün çıkan, dün kısmen kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar, dronla görüntülendi.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde 30 Haziran'da saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Oğlakören, Alahan ve Üçgedik mahallelerine sıçradı. Sahada 450'den fazla araç ve 2 bin 700'den fazla personelle müdahale edilen yangında, 3 mahallede 236 hane tahliye edildi. Evlerinden tahliye edilen 2 bin 500 kişi yurtlarda misafir edilirken, vatandaşlara ait hayvanlar güvenli bölgelerdeki ahırlarda koruma altına alındı. Dün havadan 8 uçak ve 12 helikopterle gerçekleşen müdahalelerle bölgede yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyip, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti. Ekiplerin soğutma çalışmaları bugün, üçüncü günde de devam etti.

Bu arada yanan alanlar, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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