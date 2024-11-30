Hatay'da zarar verilen şehit anıtını jandarma ekipleri yeniledi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük'ün zarar verilen anıtı, jandarma ekiplerince yenilendi.

Özsoğuksu Mahallesi'nde yaşayan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 Kasım 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü.

Şehidin aile evinin önüne 4 yıl önce yapılan, isminin ve fotoğrafının yer aldığı hatıra anıtına kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Anne Hatice Küçük'ün üzüntüsünü sosyal medyadan gören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı, zarar verilen anıtı yeniden düzenledi.

Küçük, oğlunun anıtına zarar verilmesi üzerine jandarma ekiplerinin harekete geçtiğini söyledi.

Jandarma ekiplerinin olaya hassasiyetle yaklaştıklarını anlatan Küçük, "Jandarma ekipleri seferber oldu, çok çabaladılar, beni yalnız bırakmadılar. Bana Ömer'imin görevini gördüler. Ne zaman çağırsam yanıma yetişirler. Olay sonrasında da çağırdım geldiler ve yetiştiler. Onlara defalarca, binlerce kez teşekkür ediyorum." dedi.

Anıta zarar verilmesi dolayısıyla çok üzgün olduğunu kaydeden Küçük, anıtı yeniden düzenleyen jandarma ekiplerine teşekkür etti.