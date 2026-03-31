Hatay'da ağaca çarpan tarım aracının sürücüsü öldü

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 'pat pat' olarak bilinen tarım aracı, ağaca çarptı. Kazada sürücü İbrahim Çapkın hayatını kaybetti.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ağaca çarpan tarım aracındaki bir kişi hayatını kaybetti.

İbrahim Çapkın (63) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Görentaş Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Çapkın'ın cenazesi incelemenin ardından Yayladağı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Salim Taş
500

