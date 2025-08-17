Hatay'da Sınır Yakınında Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Sınır Yakınında Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Yayladağı ilçesinde Suriye sınırına yakın bir bölgede çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 5 arazöz ve 3 itfaiye aracı görev aldı.

HATAY'da Suriye sınırına yakın noktada çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayladağı ilçesinde Suriye sınırına yakın bir noktada saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 5 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 6 su tankıyla müdahale ettiği yangın, saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
