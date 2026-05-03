Hatay'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari aracın, Arpaderesi Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.