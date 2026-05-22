Hatay'da selde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi

Hatay'ın Samandağ ve Antakya ilçelerinde sağanak sonrası meydana gelen selde hayatını kaybeden Şahut Kimyonok (62) ve Abdulhannan El Muhammet (15) için cenaze töreni düzenlendi. Kimyonok Yenimahalle Asri Mezarlığı'nda, Muhammet ise Aşağıoba Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Selde toplam 3 kişi yaşamını yitirirken, kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Samandağ ilçesinde dünkü sağanağın ardından meydana gelen selde hayatını kaybeden Şahut Kimyonok'un (62) cenazesi, yakınları tarafından Yenimahalle Asri Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Kimyonok'un cenazesi toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kimyonok'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Refiki Muhammed Yiğit Yıldırım, Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 yaşındaki çocuğun cenazesi Antakya'da defnedildi

Merkez Antakya ilçesinde Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir evin sel nedeniyle yola doğru çökmesi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Abdulhannan El Muhammet'in cenazesi de Aşağıoba Mahalle Camisi'ne getirildi.

Muhammet'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Muhammet ve yaralı kurtulan kardeşinin olayın olduğu gece ablalarının evinde kaldığı öğrenildi.

Kentte iki gün önce başlayan ve dün devam eden sağanağın ardından meydana gelen selde 3 kişi yaşamını yitirmiş, Samandağ ilçesinde arkadaş oldukları öğrenilen ve sele kapılarak kaybolan Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa (20) için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
