Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Güncel Haberler

Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki kız çocuğu bacağından yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki kız çocuğu bacağından yaralandı.

Yeni Mahalle'de yaşayan M.Y. (10), Sait Karaali Caddesi'nde yiyecek vermeye çalıştığı sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan kız çocuğu, çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

M.Y, Samandağ Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Samandağ Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title