Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki kız çocuğu bacağından yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki kız çocuğu bacağından yaralandı.
Yeni Mahalle'de yaşayan M.Y. (10), Sait Karaali Caddesi'nde yiyecek vermeye çalıştığı sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Bacağından yaralanan kız çocuğu, çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
M.Y, Samandağ Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA / Güncel