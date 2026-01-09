Haberler

Hatay'da sağanak ve dolu etkili oldu

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana gelen sağanak ve dolu, iş yerlerini su bastı ve ulaşımı aksattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, biriken suyun tahliyesi için çalışmalara başladı. İskenderun açıklarında kısa süreli hortum oluştu.

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Her iki ilçede de öğleden sonra etkisini gösteren sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı.

Yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Öte yandan, İskenderun ilçesi açıklarında da kısa süreli hortum oluştu.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
