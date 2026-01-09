Hatay'da sağanak ve dolu etkili oldu

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Her iki ilçede de öğleden sonra etkisini gösteren sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı.

Yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Öte yandan, İskenderun ilçesi açıklarında da kısa süreli hortum oluştu.