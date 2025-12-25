Haberler

Hatay'da St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi

Hatay'da St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin gerçekleştirildi. Ayine, Papaz Abdullah Yumurta liderlik etti ve etkinliğe birçok önemli isim katıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Noel dolayısıyla ayin gerçekleştirildi.

St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayini, Papaz Abdullah Yumurta yönetti.

İlahilerin okunduğu ayinde, mumlar yakılıp dua edildi.

Ayine Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Samandağ Rum Ortodoks Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Akgül, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
