Defne ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Defne ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Subaşı Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İkamette dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
