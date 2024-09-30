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Hatay'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Belen ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu Suriye uyruklu bir çift hayatını kaybetti. Kaza, İskenderun-Antakya kara yolunda gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü Mursel Elhatip ve eşi Serap Elhatip kaza yerinde yaşamını yitirdi.

HATAY'ın Belen ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Mursel Elhatip (37) ile yanındaki eşi Serap Elhatip (35) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İskenderun- Antakya kara yolunda meydana geldi. Suriye uyruklu Mursel Elhatip yönetimindeki 31 MC 5031 plakalı motosiklet ile M.Y. yönetimindeki 31 EZ 111 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Mursel Elhatip ve eşi Emine Elhasan yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çiftin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çiftin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü M.Y. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: BELEN,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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