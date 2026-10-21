Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay'da mobilya fabrikasındaki yangın 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da mobilya fabrikasındaki yangın 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'daki mobilya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'daki mobilya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Sonunda Barcelona'yı da yendiler!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal'den 4-3'lük müthiş düello

Fenerbahçe'nin rakipleri izleyenleri resmen büyüledi: 4-3'lük dev maç
SPK'dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu

SPK'dan kritik karar! 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu
Çöpte bulduğu 1915 damgalı askeri sedye Çanakkale'deki müzeye bağışlandı! 'Belki de bir şehidin kanı'

Çöpte 1915 damgalı sedye buldu! Dünyada bir benzeri İngiltere'de
Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp

Kan donduran olay! Kopan kulak bir türlü bulunamadı
Başka bir boyuttan mı geldi? Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı

Sınırda korku dolu anlar! Ölüm saçan gizemli canlı kameralara takıldı
Tayland'a giden Türk turistin dikkatini çekti! Bu görüntünün bir nedeni var

Türk turisti şaşkına çeviren görüntü! Sırrını kısa sürede çözdü
İnsanlık dışı görüntüler! Maymunu sopalarla dövdüler

İnsanlık dışı görüntüler! Zavallı hayvanı sopalarla dövdüler