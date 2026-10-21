Hatay'da mobilya fabrikasındaki yangın 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Hatay'da mobilya fabrikasındaki yangın 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'daki mobilya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'daki mobilya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı