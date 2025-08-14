Hatay'da Makilik Alanlarda Yangın

Güncelleme:
Yayladağı ilçesindeki makilik alanlarda çıkan yangınlar, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde makilik alanlarda çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Güzelyurt ve Çandır mahallerindeki makilik alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
