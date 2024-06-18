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Hatay'da kayıp kişi arama çalışmaları devam ediyor

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Mehmet Döner'in rahatsızlandığını söyleyip dinlenmeye geçmesinin ardından ulaşılamaması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Ancak henüz sonuç alınamadı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kışlak Mahallesi'nde oturan Mehmet Döner, 15 Haziran'da çalışmak için Şenköy Mahallesi'ndeki inşaata gitti.

Rahatsızlandığını söyleyip dinlenmeye geçen Döner'e bir süre sonra ulaşamayan iş arkadaşları, durumu ailesine bildirdi.

Döner'in ailesinin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasından henüz sonuç alınamadı.

Döner'in kızı Simge Döner, AA muhabirine, şizofreni hastası babasının bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

Üzgün olduklarını dile getiren Döner, "İşte ağaç gölgesinde dinlenirken eşyalarını bırakıp gitmiş. Arkadaşları bize haber verdi. Telefon sinyaline göre bu mahallede ancak hala bulamadık." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Döner Yayladağı Jandarma Hatay AFAD Yaşam Güncel Haberler

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