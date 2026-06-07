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İskenderun'da otomobil beton bariyere çarptı: 3 yaralı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde beton bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde beton bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

A.M'nin kullandığı 33 MB 4256 plakalı otomobil, Şehit Ömer Salık Alt Geçidi'nde beton bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Y.H. ve İ.M. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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