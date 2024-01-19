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Hatay'da Asi Nehri tahliye kanalında erkek cesedi bulundu

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Hatay'da, Asi Nehri tahliye kanalında erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin kıyıya çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Son bir hafta içerisinde ilçedeki sulama kanalında bulunan ceset sayısı 3'e yükseldi.

HATAY'da, Asi Nehri tahliye kanalında erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin kıyıya çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Son bir hafta içerisinde ilçedeki sulama kanalında bulunan ceset sayısı 3'e yükseldi.

Reyhanlı ilçesine bağlı Varışlı Mahallesi'ndeki Asi Nehri'nin tahliye kanalında gezintiye çıkan bir kişi, suda ceset olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, morga kaldırıldı.

Öte yandan, son bir haftada ilçedeki sulama kanalında bulunan ceset sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asi Nehri Jandarma Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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