Hatay'da ağır hasarlı bina çöktü, panik anları kameralara yansıdı

Kırıkhan ilçesinde bulunan 2 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü. Çökme anını görüntülemek isteyen bir vatandaşın yaşadığı panik kameralara yansıdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çökerken, bu anı görüntülemek isteyen 1 vatandaşın yaşadığı panik kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Kırıkhan ilçesi Mareşal Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı ağır hasarlı bina da kendiliğinden çöktü. Çöken bina çevresinde zabıta ekipleri güvenlik önlemi alırken vatandaşlarda bu anları görüntülemek istedi. Çökme anını görüntüleyen vatandaşın yaşadığı panikse kameralara yansıdı. - HATAY