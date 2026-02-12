Haberler

Hatay'da 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Güncelleme:
Samandağ ilçesinde sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine, Cemal Gürsel, General Şükrü Kanatlı, Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde karantina uygulaması başlatıldı. Hayvan giriş çıkışları durduruldu ve aşılama çalışmaları gerçekleştirileceği duyuruldu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı.

Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Cemal Gürsel Mahallesi'nde 2 Şubat'ta sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edildi.

Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Cemal Gürsel, General Şükrü Kanatlı, Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde karantina uygulaması başlattı.

Karantina uygulanan mahallelerin giriş ve çıkışlarına "kuduz bölgesidir" yazılı tabelalar asıldı.

Uygulama kapsamında bölgeye hayvan giriş ve çıkışları durdurulurken, mahallelerdeki sahipli kedi ve köpeklere yönelik aşılama çalışmaları yürütüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel


