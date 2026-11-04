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Hatay Arsuz'da davet evindeki yangında 3 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı

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Hatay Arsuz'da davet evindeki yangında 3 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 katlı binanın zemin katındaki davet evi olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Nardüzü Mahallesi'nde 4 katlı binanın zemin katındaki davet evi olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri iş yerinde dumandan etkilenen 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA
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