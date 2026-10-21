Hatay Antakya'da mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

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HATAY'da sanayi sitesindeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Merkez Antakya ilçesinde Antakya Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya fabrikasında sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede önlem aldıktan sonra yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı