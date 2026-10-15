Hatay Antakya'da çürük kırmızı pancar deposu mühürlendi, 40 ton imha edildi

Hatay Antakya'da çürük kırmızı pancar deposu mühürlendi, 40 ton imha edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Antakya'da Güzelburç Mahallesi'ndeki depoda yapılan denetimde sağlıksız koşullarda saklanan 40 ton kırmızı pancarın çürüdüğü tespit edildi. Belediyeler ve İl Tarım ve Orman ekipleri depoyu mühürleyip pancarları imha etti, depo sahibi hakkında işlem başlatıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir depoda ele geçirilen 40 ton çürük kırmızı pancar imha edildi.
Güzelburç Mahallesi'ndeki depoda, Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.
Adreste sağlıksız koşullarda saklanan ve çürüdükleri tespit edilen 40 ton kırmızı pancar bulundu.
Depoyu mühürleyen ekipler, sahibi hakkında işlem başlattı ve pancarları imha etti.
Kaynak: AA